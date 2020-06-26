Лучше воздержаться от алкоголя: какой праздник 27 июня и что нельзя делать

В пятницу, 27 июня, в православной церкви христиане отмечают день святого пророка Елисея, который жил в IX веке до Рождества Христова.

“источник” рассказывает о приметах и традициях праздника.

Елисей – был известен как ученик и слуга пророка Ильи, который присутствовал во время его вознесения на небо. Также говорили о пророчествах Елисея о всех четырех царях Израиля. Он совершил большое количество чудес, в частности, воскрешал мертвых.

Елисей родился в семье богатого пахаря. Однажды пророк Илья призвал его к себе и сделал своим учеником. После смерти своего учителя Елисей сам стал пророком и занимался этим 65 лет. Умер пророк Елисей в глубокой старости, когда ему исполнилось 100 лет.

Народные приметы

Сухая и ясная погода – продолжали гречку сеять.

Дождливый день обещает семь недель сильной непогоды с дождями.

Много мошек и комаров – жди хорошего урожая грибов и ягод.

Дождь на Елисея – примета того, что 7 недель дожди будут.

Чего нельзя делать

Астрологи советуют провести этот день активно, не лениться, а не просиживать его дома или на работе, а выйти на природу. Также следует отказаться от алкоголя и, насколько это возможно, от лекарственных препаратов. Также не стоит наедаться, наоборот, лучше немного поголодать. Это будет полезно для организма.

Как сообщал “источник”, скоро, в ночь с 6 на 7 июля, украинцы будут отмечать Ивана Купала. “источник” рассказывал, что можно и что нельзя делать в этот день.