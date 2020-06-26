В Индии молния убила десятки человек: видео и детали трагедии

В Индии в штате Бихар от удара молнии погибло несколько десятков человек.

Как пишет “источник”, об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на местные власти.

Всего погибло 23 человека и еще 10 пострадали. Как рассказывают местные чиновники, 13 погибших работали на фермах в районе Гопалгандж – недалеко от столицы штата Бихар.

На данный момент все 10 пострадавших находятся на лечении в больницах.

Как писал “источник”, в Житомирской области молния уничтожила дом, в котором проживала семья с 9-ю детьми. Во время мощной грозы молния попала в старый деревянный дом, который вспыхнул и полностью сгорел. К счастью, все члены семьи остались живы.