Скандальная “слуга народа” рассказала, будет ли сдавать мандат после своего неудачного заявления

Депутат от “Слуги народа”, глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, которая недавно шокировала украинское общество скандальной фразой о “низкокачественных детях”, заявила, что не собирается сдавать свой депутатский мандат.

Об этом она сказала в программе “Все по беспределу” на “источник TV”.

По словам Третьяковой, она продолжит проводить политику партии “Слуга народа”, с которой партия шла на выборы.

“Ни разу – и во время предвыборной кампании, и во время работы в парламенте – я не отходила от той программы, которую мы заложили. Я думаю, что для фракции я понятна. …Я не буду сдавать мандат, я сразу скажу . Почему мои коллеги не говорят о том, что должны сдать мандат люди, которые были задействованы в коррупционных схемах, использовали позицию народного депутата, для того, чтобы получить собственные какие-то состояния? Это должно быть основанием, чтобы сложить мандат. А для того, чтобы сложить мандат высказывания – одного или десяти – недостаточно “, – заявила Третьякова.

Как сообщал “источник”, депутат от “Слуги народа” Галина Третьякова прокомментировала свою скандальную фразу о “низкокачественных детях”, которые рождаются у родителей, желающих получить за рождение финансовое вознаграждение. По ее словам, в таких семьях дети не получают должного внимания, когда вырастают.

Также в эфире “источник TV” Галина Третьякова сообщила реакцию президента Владимира Зеленского на скандал с ее фразой о “некачественных детях” – глава государства заявил о негативном влиянии ее слов на рейтинг “Слуги народа”.