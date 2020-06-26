Наводнение в Карпатах: появились новые данные о погибших и пропавших

Масштабные наводнения, от которых пострадали жители западных областей Украины, унесли жизни трех человек, еще двое-трое считаются пропавшими без вести, их ищут.

Как передает “источник”, об этом сообщил в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

“… три человека погибли. Мы думаем, что еще два-три у нас находятся пропавшими без вести. Сейчас в Верховинском районе их каждый день ищет Нацгвардия. Сегодня были большие поисковые операции“, – сказал Аваков.

Аваков также вспомнил число жертв наводнения в 2008 году – тогда погибли 38 человек.

“Почему так произошло, почему мы здесь имеем менее тяжелые последствия с точки зрения погибших людей – вовремя послали сигнал, что не надо выбираться. Когда нужно, мы оттуда их забирали вертолетами“, – сказал Аваков.

Как сообщал “источник”, по предварительным подсчетам масштабные наводнения в Черновицкой области нанесли ущерб на 1 миллиард 50 миллионов гривен.

Напомним, жители пострадавших населенных пунктов Черновицкой областис ужасом рассказали, как в области началось наводнение.