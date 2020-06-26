Появилась реакция Зеленского на слова “слуги народа” о “детях низкого качества”

Депутат от “Слуги народа”, глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, которая недавно шокировала украинское общество скандальной фразой о “низкокачественных детях”, рассказала, что президент Владимир Зеленский заявил о негативном влиянии ее слов на рейтинг “Слуги народа”.

Об этом она сказала в программе “Все по беспределу” на “источник TV”.

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По словам Третьяковой, ее разговор с главой государства состоялся по поводу обсуждения законопроектов, которые ее комитет готовит для рассмотрения в Верховной Раде на следующей неделе.

“Один из указанных законопроектов – именно тот, который затрагивает интересы профсоюзов, из видео вебинара по которому и вытянули мои слова и написали обращение. …Он (Владимир Зеленский -” источник “) сказал, что я “торпеда” и я влияю на то , что мы (“Слуга народа” – “источник”) проиграем местные выборы”, – передала Третьякова реакцию главы государства на скандал.

Также комментируя реакцию общества, и в том числе и коллег по фракции, Третьякова заявила, что не будет сдавать свой депутатский мандат, хотя ее к этому призывают.

Как сообщал “источник”, депутат от “Слуги народа” Галина Третьякова прокомментировала свою скандальную фразу о “низкокачественных детях”, которые рождаются у родителей, желающих получить за рождение финансовое вознаграждение. По ее словам, в таких семьях дети не получают должного внимания, когда вырастают.