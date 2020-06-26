Скандал с главой Кировоградской ОГА: появились новые важные подробности

В пятницу, 26 июня, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении главе Кировоградской ОГА Андрею Балоню и должностному лицу этой же ОГА, которых накануне уличили в получении неправомерной выгоды.

Как передает “источник”, об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры на странице в Facebook.

Согласно информации САП, действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

“В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица предложили одному из руководителей органа государственной власти в области предоставить им 1,8 млн гривен неправомерной выгоды за не совершение действий, направленных на препятствие в проведении его служебной деятельности“, – говорится в сообщении.

Как известно, председателя Кировоградской ОГА Андрея Балоня и его пособника задержали в рамках совместной операции НАБУ с ГУ БКОП и УСБУ сразу после получения ими второй части обусловленных средств, а именно 250 тысяч гривен.

“Предварительно зафиксирован факт получения ими первого транша денег – 100 тыс. гривен. Следствие по делу продолжается”, – отмечается в сообщении САП.

Как сообщал “источник”, 25 июня в доме, где живет председатель ОГА Андрей Балонь в Кропивницкому, прошли обыски, в результате чего его арестовали.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня, которого 25 июня арестовали за вымогательство денег, с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.