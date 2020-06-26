Паводки в Черновицкой области нанесли ущерб на колоссальную сумму: озвучены цифры

По предварительным подсчетам масштабные наводнения в Черновицкой области нанесли ущерб на 1 миллиард 50 миллионов гривен.

Как передает “источник”, об этом сообщает “Укринформ”.

По словам заместителя председателя Черновицкой ОГА Алексея Бойко, возглавляющего штаб по ликвидации последствий непогоды, подсчеты убытков еще продолжаются, поскольку в определенных районах Буковины еще держится вода и убытки населению полностью не установлены. Больше всего пострадали от непогоды населенные пункты и инфраструктура в Путильском, Выжницком и Кицманском районах.

“По предварительным данным, уже просчитанные убытки от паводка составляют 1 миллиард 50 миллионов гривен“, – сказал Бойко.

Среди зафиксированных убытков – поврежденные и разрушенные мосты, дамбы, дороги местного и государственного значения, а также предварительные данные убытков для местного населения.

“Практика показывает, что даже тогда, когда уровень рек спадает, вода отходит и еще больше разрушает инфраструктуру. Поэтому сумма ущерба может расти”, – добавил чиновник.

Сейчас представители органов местной власти осуществляют подворовой обход и формируют списки людей, которым будет выплачиваться компенсация за причиненный стихией ущерб. Чиновники областной администрации обещают в максимально сжатые сроки начать выплачивать людям деньги.

Напомним, жители пострадавших населенных пунктов Черновицкой областис ужасом рассказали, как в области началось наводнение.

Также подробнее о происходящем в затопленных наводнением регионах, читайте в материале “источника”: Сейчас страшнее, чем было в 1991-м: кто остановит бензопилу, которая уничтожает леса в Карпатах.