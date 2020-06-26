В России приняли решение по спортсмену, который напал на водителя в Москве

Российский волейболист Александр Кимеров дисквалифицирован на два года условно за нападение на водителя автомобиля в Москве.

Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

“За совершение во внесоревновательный период дисциплинарного проступка, связанного с нарушением морально-этических норм, агрессивным поведением и оскорбительными высказываниями, повлекшего за собой распространение в СМИ сведений, негативно влияющих на репутацию ВФВ, клубов, и волейбола, как вида спорта в целом“, – говорится в заявлении организации.

При этом клуб “Факел”, за который выступал Кимеров, разорвал с ним контракт в связи с инцидентом.

Напомним, что инцидент произошел 22 июня. Спортсмена разозлил тот факт, что машина каршеринга двигалась не по центру полосы и не дала ему проехать на светофоре. Из-за этого Кимеров стал пытаться загородить дорогу оппоненту, требуя от него остановиться. Через некоторое время волейболист добился своего и принялся ногами бить по автомобилю, сломав боковое зеркало и помяв дверь. Водитель не рискнул выйти из машины и все это время звонил в полицию, а затем приехал в отделение, где составил заявление о порче имущества.

Ранее сообщалось, что в российском городе Норильск произошла массовая драка из-за девушки.