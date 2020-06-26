В Европе бывший депутат Верховной Рады получил тюремный срок: подробности

В пятницу, 26 июня, Федеральный уголовный суд Швейцарии вынес приговор бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко, которого обвиняли в отмывании около 2,8 миллиона евро через швейцарскую финансовую систему. Мартыненко приговорили к 28 месяцам тюремного заключения. Также суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с бывшим депутатом фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.

Как передает “источник”, об этом сообщают журналисты программы “Схемы” (проект Радио Свобода и UA: Первый) со ссылкой на три источника, знакомые с процессом.

Николая Мартыненко суд приговорил к 28 месяцам заключения, 12 из которых – “безусловного отбывания”. Павла Скаленко – к 24 месяцам тюрьмы.

Заседание уголовной палаты Федерального уголовного суда состоялось 26 июня в 14:00 по местному времени в городе Беллинцона. Николая Мартыненко и Павла Скаленко подозревали в том, что они открывали в швейцарских банках счета, с которых покупали недвижимость и активы в Швейцарии и других странах, отмывая таким образом средства, полученные незаконным путем в Украине и Чехии.

Сам Мартыненко своей вины по этим обвинениям не признавал.

Дело в Швейцарии связано с украинским делом в отношении бывшего народного депутата и его сообщников, которое вели НАБУ и САП и которое сейчас рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

Как сообщал “источник”, ранее адвокат Николая Мартыненко адвокат Петр Бойко заявлял, что материалы из Швейцарии, которые являются основным доказательством НАБУ, показали беспочвенность обвинений против Николая Мартыненко.