В Киеве произошла жуткая трагедия с ребенком: родителей вновь предупредили об опасности

В Киеве произошла ужасная трагедия – трехлетний мальчик выпал из окна 9-го этажа. По предварительной информации, ребенок забрался на подоконник и попытался опереться на противомоскитную сетку, которая не выдержала его веса.

Как передает “источник”, об этом сообщили в паблике “Киев Оперативный” в Facebook.

Как сообщается, за прошедшие сутки в столице зафиксировано 4 случая падения с высоты. 2 из них – дети.

Мальчик трех лет выпал из окна 9-го этажа. Вероятно, он оперся на москитную сетку, которая под его весом вывалилась. Ребенок погиб.

Второй случай закончился тяжелым травмированием. Это шестилетний мальчик, который выпал из окна третьего этажа. На время вызова бригады экстренной медицинской помощи родители ребенка находились в состоянии алкогольного опьянения.

“В этой ситуации стоит напомнить родителям об их ответственности за жизнь и здоровье ребенка. В частности, речь идет о недостаточном внимании к креплениям москитных сеток, которые становятся причиной травм и гибели детей. Родители должны осознавать все возможные риски подобной халатности“, – отметили в сети.

Как сообщал “источник”, 19 июня в Киеве женщина с ребенком выпрыгнула из окна.Трагедия произошла около станции метро “Арсенальная”. Женщина с ребенком выпрыгнула из окна квартиры на 4-ом этаже.

Напомним, 23 июня в Полтаве произошел страшный инцидент – 25-летняя молодая мама выпала с балкона 9-го этажа по улице Коновальца, 9, в микрорайоне Сады-2. От полученных травм она скончалась.