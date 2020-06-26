Легенда мирового тенниса заразился коронавирусом: первые подробности

Легендарный хорватский теннисист и тренер Горан Иванишевич сообщил, что он заразился коронавирусом.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

“К сожалению, после двух отрицательных тестов в последний дни, третий тест показал положительный результат. Я хорошо себя чувствую, у меня нет симптомов заболевания. Я прошу позаботиться о себе и своих близких всех людей, кто контактировал со мной. А я буду соблюдать карантин. Желаю здоровья всем, кто сейчас болеет”, – написал Иванишевич.

В настоящее время Иванишевич является тренером первой ракетки мира Новака Джоковича, который также заразился коронавирусом.

48-летний Иванишевич в бытность теннисистом выиграл 22 турнира в одиночном разряде, среди которых особняком стоит победа на Уимблдоне в 2001 году.

Ранее сообщалось, что главный тренер “Волыни” заразился коронавирусом.