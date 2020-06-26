Facebook принял важное решение по написанию украинской столицы

Социальная сеть Facebook изменила транслитерацию написания украинской столицы и официально перешла к использованию международного топонима Kyiv.

Как передает “источник”, об этом сообщил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра, 26 июня МИД получил ответ от Facebook на свой запрос по изменению названия украинской столицы.

“Вода камень точит. А МИД настойчиво точит всех в мире, кто до сих пор пишет “Kiev” вместо “Kyiv”! Сегодня я рад сообщить: движение за правильную транслитерацию столицы одержало важную победу. Десятки и сотни писем, электронных, бумажных, звонков во все офисы – от европейских до западного побережья США – и результат есть: Facebook официально перешел к использованию Kyiv “, – написал Кулеба.

Как пояснил глава МИД, раньше если кто-то хотел отметить столицу Украины, то первой опцией по определению алгоритм предлагал Kiev. Отныне это будет Kyiv – адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию с украинского, а не русского языка.

Так же Facebook изменит алгоритм и при использовании чек-инов (отметки посещение мест).

“Важно: старые, уже выставленные в прошлом теги и отметки еще существуют – их нельзя поменять “задним числом”. Но самое главное, что отныне наша столица будет писаться правильно, и именно такое правильное написание Kyiv соцсеть будет подсказывать пользователям“, – отметил Кулеба и поблагодарил Facebook за это решение.

Как сообщал “источник”, ранее британское издание The Guardian перешло к написанию названия Киева в соответствии с правописанием на английском.