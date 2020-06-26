Подруга Милевского очаровала фанатов сексуальным образом: фото

Подруга бывшего форварда киевского “Динамо” Артема Милевского, ныне выступающего за “Динамо-Брест”, поделилась с поклонниками фото, на котором она предстала в сексуальном образе.

Снимок девушка опубликовала в Instagram.

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В кадре Валерия появилась в розовом купальнике.

Instagram valeria_0001

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В комментариях пользователи не скупились на комплименты девушке. “Шикарная”, “Нет равных”, “Если честно, то Миле с тобой повезло” – писали они.

Ранее “источник” сообщал, что известный агент назвал самую главную ошибку в карьере Милевского.