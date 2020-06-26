Дети низкого качества: “слуга народа” объяснилась за свое скандальное высказывание

Депутат от “Слуги народа” Галина Третьякова прокомментировала свою скандальную фразу о “низкокачественных детях”, которые рождаются у родителей, желающих получить за рождение финансовое вознаграждение. По ее словам, в таких семьях дети не получают должного внимания, когда вырастают.

Об этом она сказала в программе “Все по беспределу” на “источник TV”.

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“Я бы так сказала, что такие дети, когда вырастают, получают недостаточное образование. И они будут продолжать унаследовать желание получать пособия уже в независимости от возраста. В итоге мы получаем не тех, кто будет кормильцем и защитником нашей страны, наших границ и семей. Мы получаем семьи, которые получают помощь пожизненно”, – сказала она.

Как ранее сообщал “источник”, в Николаеве перед началом пресс-конференции руководители партии “Слуга народа” в вульгарной форме решили обсудить представительниц прекрасного пола из числа соратниц по партии.