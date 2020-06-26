Били из артиллерии и минометов: боевики совершили новые провокации на Донбассе, есть раненые

В пятницу, 26 июня, российские боевики на Донбассе 6 раз обстреляли позиции подразделений ООС, которые держат оборону на востоке. При этом оккупанты использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские защитники в ответ немедленно реагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков, заставляя их прекратить агрессивные действия.

Как передает “источник“, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, недалеко Крымского российские боевики трижды открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-ти миллиметровых минометов, которые давно должны быть отведенными от линии боевого соприкосновения, а также станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

“Под прицелом минометов калибра 82 мм оказались и окрестности Катериновки, а по защитникам Хутора Вильный агрессор вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия зафиксировано вблизи Шумов“, – говорится в сообщении.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получили ранение. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

“Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия. Потери противника уточняются“, – сообщили в Минобороны.

По информации оборонного ведомства, на участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим “Тишина” придерживался.

Как сообщал “источник”, 22 июня в зоне ООС погиб участник боевых действий из города Шпола Черкасской области.