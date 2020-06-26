Вспышки инфекционных болезней и не только: в Минздраве рассказали о страшных последствиях паводков

В Министерстве здравоохранения предупредили о возможных последствиях масштабных наводнений и паводков: в результате подтопления домов, сельскохозяйственных угодий, навозохранилищ, свалок может вырасти риск вспышек инфекционных болезней и пищевых отравлений, а также дали рекомендации населению, которое попало из-за стихийного бедствия в сложные условия.

Как передает “источник”, об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Украины на странице в Facebook.

В Минздраве заявили об угрозе загрязнения питьевой воды возбудителями вирусного гепатита А, брюшного тифа, дизентерии, энтеровирусной инфекции и других инфекционных болезней и посоветовали придерживаться простых правил профилактики.

обязательно кипятите питьевую воду. Не употребляйте воду из децентрализованных источников в местах подтопления, воду сомнительного качества из непроверенных источников и наземных водоемов. Желательно использовать для питья разливную бутилированную воду.

не пейте воду из открытых водоемов, подтопленных или неизвестных колодцев и источников, которые могут быть загрязненными. В случае подтопления, загрязнения источников водоснабжения, обращайтесь в органы местного самоуправления. В соответствии со статьей 18 Закона Украины “Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения”, органы местного самоуправления обязаны обеспечить жителей городов и других населенных пунктов питьевой водой, количество и качество которой должны соответствовать требованиям санитарных норм.

для питания используйте только качественные продукты. Обязательно следуйте технологии приготовления блюд, особенно в отношении термической обработки мясных, кулинарных изделий из мяса, рыбы, яиц и тому подобное. Овощи и фрукты хорошо промойте питьевой водой, а для потребления детьми – обдайте кипятком.

соблюдайте правила личной гигиены и следите чтобы их придерживались дети.

После схода воды из почвы необходимо:

провести рекультивацию земель (очистить поверхность почвы от посторонних предметов (ветки, мусор и т.п.), перекопать огороды и приусадебные участки на глубину 20-25 см;

индивидуальные уборные (туалеты) в случае переполнения водой очистить с помощью ассенизационной машины и продезинфицировать хлорной известью или другим дезинфицирующим средством предназначенным для этого;

выполните чистки и дезинфекции шахтных колодцев частного и общественного пользования;

периодически осуществляйте лабораторные исследования качества питьевой воды источников децентрализованного водоснабжения;

просушите дом, проведите тщательную очистку и дезинфекцию загрязненной посуды и домашних вещей и прилегающей к дому территории. Все имущество, которое было затопленным, подлежит дезинфекции;

проведите дератизацию в местах возможного скопления грызунов;

не употребляйте продукты питания, которые были подтоплены или загрязнены паводковой водой во время наводнения. Избавьтесь от них и от консервации, которая была затоплена водой и получила повреждения;

не покупайте продукты питания, овощи на стихийных рынках в неустановленных для торговли местах;

соблюдайте требования личной гигиены перед едой, после посещения туалета;

не позволяйте детям играть загрязненными игрушками.

“При появлении симптомов (повышение температуры тела, лихорадка, головокружение, головная боль, боли в животе, тошнота, понос, насморк, кашель, пожелтение кожи, склер глаз, сыпь на теле, появление гнойников и т.д.) немедленно обращайтесь за медицинской помощью и не занимайтесь самолечением “, говорится в сообщении.

Как сообщал “источник”, ранее жители пострадавших населенных пунктов Черновицкой области с ужасом рассказали, как в области началось наводнение.