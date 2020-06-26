Херсонские СМИ оригинально “осветили” визит Зеленского в регион: подробности скандала

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 26 июня, посетил с рабочим визитом Херсон. Однако возможность освещать визит главы государства получили не все СМИ – ряд изданий не аккредитовали в Херсонской ОГА. В знак протеста они опубликовали новости с пустыми страницами сайтов.

Как передает “источник”, об этом сообщает Telegram-канал Perepichka News.

“Сегодня президент поехал в Херсон проверить, как идут дела в его “Большом строительстве”, но сопровождать его повезло не всем. Некоторые херсонские СМИ не получили аккредитацию и устроили инновационный протест. На сайтах публикуют “статьи” о Зеленского, но там нет ничего – пустая страница, заголовок и обрывки текста “, – говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский срочно прибыл вечером 25 июня на Прикарпатье, которое серьезно пострадало от наводнений.