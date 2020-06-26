Харьковскую спортсменку обвинили в организации сети борделей: подробности скандала

Уроженка Харькова Светлана Гнездилова, выступавшая за сборную Израиля по легкой атлетике, обвиняется в организации сети борделей в Израиле.

Об этом сообщается на сайте израильского “9 канала”.

Сеть борделей действовала в Тель-Авиве, замаскированная под массажные кабинеты. Благодаря данной деятельности Гнездилова заработала более 1 миллиона 300 тысяч евро, с которых не был уплачены налоги. Полиция подозревает, что бывшая спортсменка занималась вербовкой девушек через русскоязычные сайты. Рабочий день девушек длился по 12-13 часов и 60 процентов заработка они отдавали Гнездиловой.

Полиция также задержала мужа Гнездиловой, 51-летнего жителя Рамат-Гана. Кроме того, арестованы еще пять женщин и один мужчина.

50-летняя Гнездилова отрицает все обвинения.

Ранее сообщалось, что в Киеве бывший милиционер организовал работу проституток под видом оказания услуг массажа.