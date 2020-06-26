Национальная трагедия в Карпатах: онлайн трансляция “Свободы слова” Савика Шустера 26 июня

Вечером в пятницу, 26 июня, в студии ток-шоу “Свобода слова” Савика Шустера будут обсуждать масштабное наводнение на западе Украины и голосование за поправки к Конституции РФ в России.
Смотрите онлайн трансляцию ток-шоу на сайте “источника”. Трансляция начнется в 21:00.
Гости обсудят, что на самом деле россияне думают о Путине по результатам опроса и поддерживают ли они политику Путина в отношении Украины. А также поговорят о том, справится ли власть с наводнениями на западе Украины и почему Россия пытается приватизировать победу во Второй мировой войне.
Гости программы:
- Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;
- Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);
- Петр Порошенко, президент Украины (2014-2019);
- Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010);
- Ирина Верещук, народный депутат, “Слуга народа”;
- Михаил Добкин, народный депутат VIII созыва;
- Елизавета Ясько, народный депутат, “Слуга народа”, председатель украинской делегации в ПАСЕ;
- Андрей Заблоцкий, председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины;
- Егор Фирсов, исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины (2019 – май 2020);
- Василий Онутчак, городской голова. Яремче;
- Кшиштоф Занусси, польский режиссер, кинопродюсер;
- Андрей Зубов, российский ученый-историк;
- Эмануэлис Зингерис, член Сейма Литовской Республики;
- Наталья Гуменюк, журналистка.
Как сообщал “источник”, в предыдущем выпуске ток-шоу “Свобода слова” Савика Шустера обсуждали, сколько теряет бюджет Украины от коррупционных схем в налоговой и таможни.