Национальная трагедия в Карпатах: онлайн трансляция “Свободы слова” Савика Шустера 26 июня

Вечером в пятницу, 26 июня, в студии ток-шоу “Свобода слова” Савика Шустера будут обсуждать масштабное наводнение на западе Украины и голосование за поправки к Конституции РФ в России.

Смотрите онлайн трансляцию ток-шоу на сайте “источника”. Трансляция начнется в 21:00.

Гости обсудят, что на самом деле россияне думают о Путине по результатам опроса и поддерживают ли они политику Путина в отношении Украины. А также поговорят о том, справится ли власть с наводнениями на западе Украины и почему Россия пытается приватизировать победу во Второй мировой войне.

Гости программы:

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;

Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);

Петр Порошенко, президент Украины (2014-2019);

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010);

Ирина Верещук, народный депутат, “Слуга народа”;

Михаил Добкин, народный депутат VIII созыва;

Елизавета Ясько, народный депутат, “Слуга народа”, председатель украинской делегации в ПАСЕ;

Андрей Заблоцкий, председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины;

Егор Фирсов, исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины (2019 – май 2020);

Василий Онутчак, городской голова. Яремче;

Кшиштоф Занусси, польский режиссер, кинопродюсер;

Андрей Зубов, российский ученый-историк;

Эмануэлис Зингерис, член Сейма Литовской Республики;

Наталья Гуменюк, журналистка.

Как сообщал “источник”, в предыдущем выпуске ток-шоу “Свобода слова” Савика Шустера обсуждали, сколько теряет бюджет Украины от коррупционных схем в налоговой и таможни.