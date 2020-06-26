Национальная трагедия в Карпатах: онлайн трансляция “Свободы слова” Савика Шустера 26 июня

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Вечером в пятницу, 26 июня, в студии ток-шоу “Свобода слова” Савика Шустера будут обсуждать масштабное наводнение на западе Украины и голосование за поправки к Конституции РФ в России.

Смотрите онлайн трансляцию ток-шоу на сайте “источника”. Трансляция начнется в 21:00.

Гости обсудят, что на самом деле россияне думают о Путине по результатам опроса и поддерживают ли они политику Путина в отношении Украины. А также поговорят о том, справится ли власть с наводнениями на западе Украины и почему Россия пытается приватизировать победу во Второй мировой войне.

Гости программы:

  • Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;
  • Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);
  • Петр Порошенко, президент Украины (2014-2019);
  • Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010);
  • Ирина Верещук, народный депутат, “Слуга народа”;
  • Михаил Добкин, народный депутат VIII созыва;
  • Елизавета Ясько, народный депутат, “Слуга народа”, председатель украинской делегации в ПАСЕ;
  • Андрей Заблоцкий, председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины;
  • Егор Фирсов, исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины (2019 – май 2020);
  • Василий Онутчак, городской голова. Яремче;
  • Кшиштоф Занусси, польский режиссер, кинопродюсер;
  • Андрей Зубов, российский ученый-историк;
  • Эмануэлис Зингерис, член Сейма Литовской Республики;
  • Наталья Гуменюк, журналистка.

Как сообщал “источник”, в предыдущем выпуске ток-шоу “Свобода слова” Савика Шустера обсуждали, сколько теряет бюджет Украины от коррупционных схем в налоговой и таможни.