На Закарпатье задержали опасного преступника: фото и видео

На Закарпатье правоохранители задержали организатора заказного убийства, которое произошло в 2018 году на Херсонщине.

Как передает “источник”, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

“На момент совершения преступления в автомобиле находилось три человека. Огнестрельные ранения получили двое – выбранная жертва и один из пассажиров”, – отметил начальник управления организации розыскной работы Департамента уголовного розыска Нацполиции Роман Крилевич.

Он добавил, что стрелка правоохранители задержали сразу. Во время проведения следственных действий полицейские установили, что фигурант получил оружие и подробную инструкцию действий от заказчика преступления. “За работу” с ним рассчитались вперед.

На этой неделе оперативники Департамента уголовного розыска с участием сотрудников управления уголовного розыска полиции Закарпатья установили местонахождение и задержали исполнителя заказного убийства. 37-летний мужчина скрывался в Ужгороде.

“Подозреваемому инкриминируют покушение на заказное убийство и незаконное завладение транспортным средством. Ему грозит пожизненное заключение. Следственные действия продолжаются”, – сказал Крилевич.

Ранее “источник” сообщал, что полицейские якобы убили мужчину, чтобы поймать киллера и заказчика-наркоторговца.