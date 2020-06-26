В Киеве полицейскому объявили о подозрении в необычном преступлении, фото

Следователи столичного управления Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении бывшему следователю Голосеевского Управление полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве, который при исполнении служебных обязанностей потерял вещественное доказательство – 1 миллион 200 тысяч гривен.

Как передает “источник”, об этом говорится в сообщении на сайте ГБР.

Полицейского подозревают в ненадлежащем хранении денежных средств, изъятых во время обыска, что привело к потере (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, в 2018 году следователь во время обыска на одном из предприятий в рамках досудебного расследования уголовного производства изъял денежные средства в сумме 1,2 млн гривен.

Из-за ненадлежащего хранения вещественных доказательств, изъятые средства были потеряны.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним, ранее следователи Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с сотрудниками СБУ провели 16 санкционированных судом обысков по месту работы и проживания лиц в рамках расследования уголовного производства по факту закупки чиновниками Одесского горсовета онлайн-учебников, которые были в свободном доступе.