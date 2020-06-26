Зеленский принял жесткое решение по скандальному топ-чиновнику, видео

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня, которого 25 июня арестовали за вымогательство денег, с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.

Как передает “источник”, об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.

“Не буду называть все фамилии – есть доказательства того, что там происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона. Закон один для всех. Поэтому сразу, как получил информацию, сказал, что уволю главу ОГА, а правоохранительные органы должны заниматься своим делом. Чем они и занимались… Это справедливо. Нет наши – не наши, есть украл – садись, вот и все “, – отметил глава государства во время общения со СМИ в рамках рабочей поездки в Херсонскую область.

Как писал “источник”, председатель Кропивницкой ОГА Андрей Балонь, которого арестовали 25 июня, вместе с еще одним должностным лицом этой же ОГА вымогал деньги у руководителей некоторых контролирующих структур региона.

Также ранее в Офисе президента сделали жесткое заявление по задержанию главы ОГА в Кропивницком.