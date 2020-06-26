Смертельный взрыв на Позняках: у одного из погибших оказалось интересное прошлое, фото

Одним из погибших при взрыве газа в жилом доме на Позняках в Киеве, который произошел в воскресенье, 21 июня, оказался сын экс-нардепа от КПУ Анатолия Хмелевого, который известен своими сепаратистскими взглядами.

Как передает “источник“, об этом на своей странице в Facebook сообщил известный украинский журналист, член ТКГ в Минском процессе Денис Казанский.

По словам Казанского, один из погибших при взрыве дома на Позняках, Александр Хмелевой – сын бывшего народного депутата от КПУ и известного сепаратиста из Славянска Анатолия Хмелевого.

“В 2014 Хмелевой-старший поддерживал боевиков Стрелкова, а при отступлении поехал вместе с ними в Донецк. Писал письмо депутатам Госдумы РФ с требованием признать ДНР. При этом получал (и наверное, до сих пор получает) повышенную украинскую пенсию, как бывший нардеп“, – пишет журналист.

Казанский отметил, что квартиру в Киеве Хмелевой-старший получил еще в то время, когда был народным депутатом от КПУ.

“Понятия не имею, разделял ли погибший взгляды своего отца. Не имею никакого злорадства по поводу случившегося. Просто уже не в первый раз замечаю подобные удивительные совпадения“, – отметил Казанский.

Детальнее о страшнов ЧП в Киеве читайте в материале “источника”: Был глухой, но очень мощный взрыв – жители дома на Позняках давно слышали запах газа.