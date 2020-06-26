Не хочу раньше времени окочуриться: alyona alyona рассказала, как сбрасывает вес

14 июня в день своего 29-летия украинская рэп-исполнительница alyona alyona объявила, что за год собирается похудеть на 29 кг. Вес девушки составлял 127,4 кг, и корректировать его она решила с помощью правильного питания и физических нагрузок. Две недели спустя в YouTube-шоу “Еда Дурнева” звезда украинского хип-хопа рассказала, что не ест сладкого и почти полностью отказалась от мяса.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

“Сейчас я ем более диетическую еду, и папин борщ уже бы так сильно не ела, потому что на второй день ты в него ложку ставишь, и она стоит. В этом году я мяса стараюсь не есть, минимизируя его употребление. Я начала интересоваться пользой многих вещей и верю в теорию, которая говорит, что употребление красного мяса влияет на весь организм, и в том числе на сердечно-сосудистую систему. Не хочу раньше времени окочуриться”, – рассказала Алена.

Следить за питанием рэперше помогают диетологи. Именно они посоветовали ей выбирать продукты, гликемический индекс которых не превышает 50. Также Алена рассказала о любимых блюдах, которые открыла для себя совсем недавно – полезную кашу кус-кус и биточки из корня сельдерея, заменяющие ей мясо.

Ранее alyona alyona призналась, что за время карантина наладила питание, которое полностью испортилось за прошлый год. Терять килограммы ей также помогали домашние тренировки и агрофитнес.

Также рэп-исполнительница раскритиковала конкурс Евровидение. Она не хочет участвовать в нем из-за излишней политизированности.

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