Мне очень плохо: тренер украинского футбольного клуба заразился коронавирусом

Главный тренер луцкой “Волыни” Андрей Тлумак сообщил, что он заразился коронавирусом COVID-19.

Об этом наставник рассказал в интервью Footboom.

“Мне тяжело говорить. Честно, мне очень плохо сегодня. Да, это правда, что я заразился коронавирусом. Сдал два теста, которые оказались положительными. Нахожусь на домашнем лечении”, – сказал Тлумак.

Из-за коронавируса Тлумак не работал на матче “Волыни” в 20-м туре чемпионата Украины в Первой лиге с одесским “Черноморцем” (2:5). Под вопросом присутствие специалиста на матче 21-го тура с “Оболонь Бровар”. Поединок состоится 2 июля.

После 20 туров “Волынь” занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 38 очков. Впрочем, от лидирующего “Ингульца” команда отстает всего на два очка и продолжает борьбу за выход в Премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что 25 июня Украина установила новый печальный рекорд по коронавирусу.