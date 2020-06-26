В сети опубликовали видео огромных очередей на выезде из неподконтрольной Донетчины

С момента открытия пункта пропуска между “ДНР” и свободной Украиной прошло четыре дня, а на КПВВ по-прежнему огромные очереди

Видео очередей опубликовано на странице “Горловка. Современный сайт города” в Facebook, передает “ДС”.

“Третий день. Две ночи и три дня пытаемся прорваться в Одессу. Но не в Одессу, хотя бы на территорию Украины. Просто людей тьма… не факт, что мы сегодня еще проедем”, – описывает ситуацию женщина на видео.

В паблике “Ситуация на блокпостах Донбасса” очевидцы пишут, что вынуждены оставаться ночевать и составлять списки очереди, потому что в день пропускают в среднем около 70 машин.