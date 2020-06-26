Громкое дело известного режиссера в России: суд объявил приговор

Мещанский районный суд Москвы в пятницу, 26 июня, вынес приговор по громкому делу “Седьмой студии” и приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.

Как передает “источник“, об этом сообщает “Российская газета”.

Фигурантов дела “Седьмой студии” признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд установил, что руководители “Седьмой студии”, объединившись в организованную группу и сформировав преступный план, похитили часть денежных средств, выделенных из бюджета на проект по развитию и популяризации современного искусства “Платформа” в 2011-2014 годах.

По версии следствия, в 2011 году Кирилл Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства “Платформа”, на который в 2011-2014 годах министерство культуры России выделило более 214 млн рублей. Для реализации “Платформы” режиссер создал автономную некоммерческую организацию АНО “Седьмая студия”. Именно сотрудники “Седьмой студии”, как считает следствие, разрабатывали планы мероприятий, содержащих заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Результатом этих манипуляций, как утверждает следствие и гособвинение, стало хищение порядка 129 млн рублей из 214 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

Обвинение просило назначить режиссеру Кириллу Серебренникову шесть лет колонии общего режима, а также штраф в размере 800 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Для продюсера Юрия Итина и бывшей чиновницы Минкультуры Софии Апфельбаум прокурор попросил 4 года колонии и штраф в 200 тысяч рублей.

Как считает следствие, финансирование проекта “Платформа” превышало его реальные потребности, а остаток денег переводили в наличные по согласованию с руководством “Седьмой студии”.

При этом Серебренников, Малобродский, Итин и Апфельбаум своей вины не признали. Адвокаты всех четырех просили суд об оправдательном приговоре. Серебренников в своей речи назвал обвинение бессмысленным и заявил, что гордится проектом “Платформа”, который стал местом смелых театральных постановок.

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