“Отрубай себе пальцы, чмо”: известный украинский биатлонист оскорбил бывшего министра, фото

Известный украинский биатлонист Виталий Труш, входящий в состав национальной сборной страны, жестко оскорбил бывшего министра инфраструктуры Максима Бурбака, который обвиняется в незаконной вырубке лесов в Карпатах.

Сообщение в адрес экс-чиновника 24-летний спортсмен опубликовал в сторис в Instagram.

Труш разместил фото Бурбака на фоне вырубленных деревьев. В комментарии к снимку он написал: “Отруби себе пальцы! Так, как ты разрушаешь Карпаты, чмо“.

Instagram Виталия Труша

В настоящее время Западная Украина страдает от наводнений, которые, как отмечают специалисты, стали следствием вырубки лесов в Карпатах.

Ранее “источник” сообщал, что лучшая биатлонистка мира поделилась новым фото в купальнике.