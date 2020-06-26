Впервые с начала карантина европейская страна приняла самолет с украинскими туристами: фото

В пятницу, 26 июня, туристы с Украины прибыли в Албанию, после ослабления карантина и разрешения возобновить авиасообщение.

Как передает “источник” об этом сообщает пресс-служба аэропорта “Киев” в Facebook.

“Албания – первая страна, которая принимает туристов из Украины. Сегодня, 26 июня, из аэропорта “Киев” вылетел первый чартерный рейс из Украины после возобновления авиасообщения с другими странами мира. Самолет авиакомпании Jonika отправился в Албанию”, – говорится в сообщении.

На фото видно, что все туристы в масках и придерживаются безопасной дистанции.

Ранее “источник” сообщал, что Украина возобновит авиасообщение с Турцией с 1 июля, что должно дать толчок для восстановления туристической отрасли.