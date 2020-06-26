Умерла украинка, которую чуть не похоронили заживо: фото и детали удивительной истории

В пгт Стрижавка Винницкой области умерла 83-летняя Ксения Дидух, которую чуть не похоронили заживо три месяца назад.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “33-й канал”.

Удивительная история произошла в феврале этого года. У пенсионерки зафиксировали остановку сердца, а медики выписали справку о смерти. Но вскоре женщина подала признаки жизни.

“Накануне мама начала задыхаться. Вызвали “скорую помощь” из Винницы, сказали, что давление у нее отсутствует, пульс тоже. Мол, умирает. Правда, заметили, что надо подождать, чтобы воздух вышел из легких. Вкололи две инъекции и уехали”, – рассказала дочь пенсионерки Татьяна Котомченко.

Она отметила, что через несколько часов мама продолжала выдыхать. Ноги и руки были холодными.

“Мы снова позвонили на 103, и приехала вторая бригада медиков. Сделали кардиограмму, измерили давление, пульс. Зафиксировали, что старушка умерла. Но мы стали отмечать, что она же выдыхает. Ответили, что это нормальный процесс для покойников. Сами вызвали полицию и констатировали смерть. Стали готовиться к похоронам. Сообщили односельчанам, сестре из России, которая уже стала искать билеты на ближайшие рейсы”, – поделилась Татьяна.

По ее словам, уже заказали кафе для поминок, священника, выкопали половину ямы. Только еще не купили гроб и венки.

“Так прошло еще 5 часов, полна хата людей, а мама все выдыхает. В отчаянии я позвонила семейному врачу из районной больницы, которая отправила третью карету “скорой помощи”. Начали делать искусственное дыхание, применили кислородную маску, дали глюкозу. Через полчаса врач схватил бабушку за руку – и она даже закричала от боли. Даже имя свое назвала. Похороны отменили, а нашу родственницу увезли в реанимацию”, – добавила дочка.

Медики заявили, что не видели такого за свою многолетнюю практику. Журналистам пенсионерка рассказала о планах на будущее.

“Всю жизнь я санитаркой в больнице и детском доме для инвалидов работала. Возможно, это мне Бог дал еще время видеть этот белый свет. У меня же огород большой, надо же картофель посадить, посеять петрушку и салаты. А летом повезу зелень в Винницу на рынок торговать, а там и за грибами пойду. Некогда сидеть дома”, – сказала старушка.

Но дочка рассказала, что такая ситуация не прошла бесследно. Мама провела в больнице еще 10 дней. Ведь повлияли инсульт, тромбофилия, двустороннее воспаление легких. После выписки около месяца Ксения Прокофьевна чувствовала себя неплохо, вспоминала, как ее показывали по телевизору.

“Но со временем маме становилось все хуже. Она не понимала, что дома, выбегала на дорогу, кричала. Мы ее ни на секунду не оставляли, дежурили с братом круглосуточно. Это была не жизнь, а мучения. Постоянно на таблетках. Накануне смерти мама уже находилась в коме и задохнулась, как в тот раз. Мы вызвали врачей, но на этот раз чуда не произошло. Констатировали смерть. И снова поразило то, что у Ксении Прокопиевны температура еще 3 часа держалась 39 градусов. Или это она при жизни так боролась? Похоронили мы бабушку около ее мужа. Могилу, которую после “воскрешения” засыпали, снова раскопали. Так тяжело мне без нее. Снится, что приходит на огород помогать…“, – поделилась Татьяна Ивановна.

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