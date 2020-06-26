Участники украинского дуэта обвенчались в годовщину свадьбы – в церковь пара пришла в толстовках

Тамерлан и Алена Омаргалиева, участники украинского R&B-дуэта TamerlanAlena, отмечают медную свадьбу – ровно 7 лет назад артисты стали семьей. В годовщину брака музыканты решились на важный шаг – обвенчаться.

Фото с таинства опубликовано на странице Тамерлана в Instagram. “Спасибо Господу за встречу, а тебе за каждый день!”, – написал певец. Для обряда пара решила не наряжаться, а пришла в церковь в толстовках и кроссовках.

Фото: instagram.com/tamerlan_alena

Тамерлан и Алена познакомились в интернете. Их общим интересом была музыка, и они создать дуэт. Первым треком группы TamerlanAlena стала композиция “Хочу с тобой”, на которую был снят дебютный клип.Затем последовали такие трека, как “Ты только мой”, “Держи меня”, “Перемены”, Потоки ветра” и другие.





В 2013 году Тамерлан и Алена сыграли свадьбу в ресторанном комплексе под Киевом. Спустя год в звездной семье появился сын, которому родители дали имя Тимур.

Фото: instagram.com/tamerlan_alena