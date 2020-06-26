НАБУ открыло дело против главы “Укрпочты”, который получает космическую зарплату

НАБУ начало расследовать возможные злоупотребления и получение неправомерной выгоды генеральным директором акционерного общества “Укрпочта” Игорем Смелянским, который получает зарплату в два раза больше, чем президент США.

Как передает “источник”, об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Дело открыто по решению Высшего антикоррупционного суда, который обязал открыть дело.

“НАБУ выполнило решение суда, соответствующие данные внесены в ЕРДР”, – говорится в ответе.

Отметим, что в мае в НАБУ обратился заявитель и просил начать расследование в отношении должностных лиц Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) и руководства АО “Укрпочта” по ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.

НАБУ отказалось открыть дело, но суд обязал бюро начать расследование.

Ранее “источник” сообщал, что зарплата директора “Укрпочты” Игоря Смелянского в 2020 году будет составлять 1,9 млн гривен, что превышает оклад президента США Дональда Трампа в два раза.