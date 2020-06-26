В Новопскове районная комиссия по ТЭБ и ЧС разрешила открытие заведений общепита и летних площадок

Сегодня, 26 июня, состоялось очередное заседание Новопсковской районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором принимались решения по ослаблению карантинных норм на территории района и принятия дополнительных противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения коронавирусной болезни.
Об этом сообщает пресс-служба Новопсковской РГА.
Решением Комиссии было разрешено с 27.06.2020 года:
- деятельность заведений питания, в частности приема посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий (согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Украины № 32 от 02.06.2020 года «О внесении изменений в Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в заведениях питания на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19 »);
- деятельность работы субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность по оказанию услуг общественного питания на открытых (летних) площадках на территории населенных пунктов с. Пески, с. Закотное и с. Рыбянцево Новопсковского района.
Новопсковском районному управлению Главного управления Госпродпотребслужбы Луганской области и Новопсковскому отдела полиции Главного управления Национальной полиции Украины в Луганской области было поручено усилить государственный надзор (контроль) за соблюдением санитарного законодательства и организации противоэпидемических мероприятий в парикмахерских, салонах красоты, учреждениях общественного питания, учреждениях физической культуры и спорта, в учреждениях, предоставляющих услуги по размещению и других объектах, а также на объектах торговли продовольственными и непродовольственными товарами, агропродовольственного рынка, заведениями общественного питания в соответствии с установленными требованиями с соблюдением противоэпидемических мероприятий на период карантина, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Украины.
Также Новопсковскому отделу полиции Главного управления Национальной полиции Украины в Луганской области было поручено
- усилить контроль за соблюдением гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями (различных форм собственности) противоэпидемических требований, определенных Главным государственным санитарным врачом Украины в связи с угрозой распространения острой респираторной болезни COVID-19;
- обеспечить информирование общественности путем размещения информационных материалов на ведомственных сайтах и СМИ о принятии полицией принципиальных мер реагирования на нарушения карантинных ограничений;
- осуществлять комплекс мероприятий по усилению работы по выявлению и пресечению фактов совершения административных правонарушений, связанных с нарушением карантина людей, санитарно-гигиенических норм и правил, при перевозке пассажиров общественным транспортом.