В Новопскове районная комиссия по ТЭБ и ЧС разрешила открытие заведений общепита и летних площадок

Сегодня, 26 июня, состоялось очередное заседание Новопсковской районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором принимались решения по ослаблению карантинных норм на территории района и принятия дополнительных противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения коронавирусной болезни.

Об этом сообщает пресс-служба Новопсковской РГА.



Решением Комиссии было разрешено с 27.06.2020 года: