Украина впервые за время независимости сдала порт в концессию

Украина передала в концессию Херсонский морской торговый порт компании ООО “Рисоил-Херсон”.

Как передает “источник”, об этом написал в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Первый концессионный договор морского порта заключен. Сегодня в присутствии президента передано в концессию первый масштабный объект в Украине – Херсонский морской торговый порт”, – написал он.

Криклий написал, что это будет означать для Украины и какую выгоду получит страна:

Стабильное развитие, сохранены и новые рабочие места, благосостояние всего города и региона, благоприятные условия для роста экономики.

Компания-концессионер ООО “Рисоил-Херсон” инвестирует в развитие порта около 300 млн грн. Еще более 18 млн будет вложено в местную инфраструктуру. Концессия заключена на 30 лет, но уже в 2030-м концессионер обязуется обеспечить объемы перевалки грузов порта на уровне не менее 1,36 млн тонн.

Сохранены рабочие места, достойная оплата труда сотрудников и непрерывная деятельность порта. “Рисоил-Херсон” обязуется увеличить до 80% доли грузов, следующих в порт с использованием железнодорожного, внутреннего водного и других видов транспорта, кроме автомобильного.

Концессионер просовфинансирует капремонт дорожного покрытия улиц на пути в порт и новую площадку для стоянки грузовиков на въезде в город.

“Продолжаем активную работу по концессии других портов, а также важных объектов дорожного строительства, аэропортов и железнодорожных вокзалов. Концессия порта Ольвия будет подписана в ближайшее время, порт Черноморск – следующий концессионный проект”, – написал он.

Ранее “источник” сообщал, что внедрение госкомпанией “Укрзализныця” европейской практики долгосрочных договоров с подрядчиками стало причиной информационной атаки на министра инфраструктуры Владислава Криклия.