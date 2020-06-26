Сдался без боя: Вакарчука лишили полномочий нардепа

Народный депутат Украины, лидер группы “Океан Эльзы” Святослав Вакарчук в пятницу, 26 июня, официально потерял свои полномочия нардепа Верховной Рады Украины девятого созыва.

Как передает “источник“, об этом Вакарчук сообщил на своей странице в Facebook.

“Сегодня съезд партии “Голос” лишил меня депутатских полномочий. Я благодарю делегатов съезда за уважение к моему решению“, – написал Вакарчук.

Политик добавил, что останется активным членом партии “Голос”.

“Буду помогать всем, чем смогу и там, где буду полезен. Спасибо каждому члену фракции “Голос” за то, что создали такую команду в парламенте. Так держать. Слава Украине“, – отметил Вакарчук.

Как сообщал “источник”, лидер партии “Голос” Святослав Вакарчук 11 июня объявил об уходе из парламента.

Напомним, 18 июня Верховная Рада провалила голосование за прекращение полномочий народного депутата от фракции “Голос” Святослава Вакарчука.