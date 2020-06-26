Моника Левински без бюстгальтера оконфузилась в приложении для конференций

Дистанционная работа во время карантина вынудила многих использовать приложение для конференц-связи Zoom. Несмотря на удобство, оно оказалось далеко не безопасным для персональных данных. Своей предостерегающей историей в социальных сетях поделилась Моника Левински, бывшая помощница Билла Клинтона, а ныне – продюсер будущего фильма HBO “15 минут позора”.

Фото: Facebook

46-летняя знаменитость случайно сообщила коллегам о том, что сидит без нижнего белья. Еще больше ее огорчило то, что все сообщения Zoom сохраняются в стенограмме и остаются у организатора собрания.

“Когда пользуетесь Zoom с телефона, обращайте особое внимание на то, когда отвечаете в частном порядке, а когда – всем. Я была рада поделиться с моим сообществом докладчиков TED, что я все еще в пижаме и без бюстгальтера”, – написала Левински в Twitter.

Пользователи соцсети искренне поддержали Монику. “Если честно, мы все в пижамах и без лифчиков”, – пишут в комментариях. – “Заповеди COVID-19: гораздо важнее носить маску в публичных местах, чем бюстгальтер во время Zoom-конференции”.

Подписчики Левински также обратили внимание, что если организатор звонка решит скачать чат, он загрузит его полностью, включая частные разговоры. “Будьте осторожны с тем, что вы говорите, даже в частных включениях”, – посоветовали они.