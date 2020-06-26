Наступают темные времена: известный ученый ярко описал визит к нему куратора из СБУ

Известный ученый, старший научный сотрудник Института физики Национальной Академии наук Украины, один из инициаторов акции против назначения Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки Антон Сененко рассказал о визите к нему сотрудника Службы безопасности Украины.

Как сообщает “источник”, об этом Сененко написал в Facebook.

“Друзья, сегодня ко мне в Институт приходил куратор из СБУ. Пообщаться об акции протеста, состоявшейся в прошлый четверг, против назначенного и.о. министра. То есть пришел не в прошлую пятницу, не в понедельник, а на следующий день после назначения“, – отметил он.

По мнению Сененко, подобные визиты состоятся к другим участникам акции.

“Поэтому друзья, главное – знайте, что Вы не одни. Сообщайте мне любым удобным для Вас способом, к вам тоже приходили ли кто намерен с вами пообщаться“, – сообщил ученый.

По его словам, куратор из СБУ оказался очень доброжелательным, его интересовали вопросы кто организатор акции, не уплачивались участникам акции за это деньги, кто еще был на акции из института Сененко.

Еще куратор спросил, можно ли увидеть страницу события в Facebook, из которой Сененко узнал об акции.

“Также был вопрос о том, почему я решил прийти на акцию протеста против …. за весь разговор он ни разу не назвал фамилию нового и.о. министра. Пришлось рассказать об академической добродетели, вопросах плагиата, что моя гражданская позиция не позволяет мне с этим мириться“, – добавил ученый.

Сотрудник СБУ также спрашивал о сотрудничестве Сененко с международными организациями, о знакомых ученого за рубежом.

Сененко поинтересовался, с чем связан интерес к его персоне, на что куратор от СБУ ответил, что ничего такого, это просто его работа и они проверяют информацию об акции протеста и нет ли там состава преступления.

По словам ученого, сложившаяся ситуация является ужасной сама по себе.

“Сам факт, что в Службе безопасности люди тратят время на мою скромную персону, свидетельствует о том, что что-то в государстве точно перескочило не на те рельсы. Я сейчас не буду давать никаких оценочных суждений. Это все было смешно, пока правила игры не изменились. Это новая реальность…Когда мое время уходит неизвестно на что, тратят нервы дорогих мне коллег и друзей, а при этом в государстве полно более серьезных проблем из компетенции Службы безопасности – это заставляет меня очень серьезно отнестись к потенциальным угрозам, которые возникают для моего будущего в нашей стране. Кто и что бы мне не говорил – раньше такого не было“, – подчеркнул Сененко.

Он призвал коллег сообщать о подобных случаях.

“Похоже, наступают темные времена, после которых будет рассвет. Обострение – это хорошо. Никто не обещал, что будет просто. Победим“, – написал ученый.

Как сообщал “источник”, 18 июня парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на пост министра образования и науки.

Однако 25 июня Кабмин назначил Шкарлета и.о. министра образования.