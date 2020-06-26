Луганщина получила почти 400 игровых наборов LEGO Play Box для первоклассников

Сегодня в Луганскую область доставлен груз гуманитарной помощи от The LEGO Foundation – 393 игровых LEGO Play Box.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации

Департамент образования и науки Луганской областной государственной администрации 1-2 июля передаст игровые наборы органам управления образованием горисполкомов, райгосадминистраций, сельских и поселковых советов для дальнейшей передачи их в учреждения общего среднего образования области.

Уже с 1 сентября наборы LEGO Play Box будут применяться в первых классах школ Луганщины как дидактические материалы для внедрения методик игрового и деятельностного обучения.

Эти наборы получены на основании Меморандума о взаимопонимании между вышеназванной организацией и Министерством образования и науки Украины.