Задержание главы ОГА в Кропивницком: у Зеленского сделали жесткое заявление

В Офисе президента сделали жесткое заявление по задержанию главы ОГА в Кропивницком.

Об этом сообщил в Telegram первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов.

“Перезагрузка, которая стала возможной при Президенте Владимире Зеленском, дала шанс на реальное обновление власти. Не хочу давать оценок ситуации с главой Кировоградской облгосадминистрации. Это сделают компетентные органы и суд. Хочу лишь сказать, что власть заинтересована в независимом расследовании. Поблажек не будет. И это должны понять все, в том числе и главы ОГА: нарушаешь – ответишь по закону. Все всё видят!” – подчеркнул он.

Трофимов добавил, что у властей “нет любимчиков или избранных”.

“Все равны перед законом. Исключений не будет. Так что лучше даже не пытаться играть в такие игры за спиной президента“, – отметил он.

По словам первого заместителя главы Офиса президента, посадки ждут не только проворовавшихся предшественников, но и нынешних чиновников, которые на публику демонстрируют новый подход, а продолжают жить по-старому.

“Неприкасаемых нет и не будет“, – резюмировал Трофимов.