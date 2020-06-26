Что будет с поврежденной при взрыве многоэтажкой на Позняках: принято громкое решение

Дом на Позняках в Киеве, где произошел взрыв, нужно демонтировать.

Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Дом, как и говорили предварительно специалисты, будет полностью демонтирован. Уже разрабатывается специальный проект, как это сделать, чтобы не произошло новых обвалов, чтобы не навредить соседним домам”, – сказал он.

По словам Кличко, специальная комиссия обследовала соседние секции сооружения и дом на проспекте Григоренко, 41. К процессу были привлечены специалисты государственного предприятия “Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций”.

В заключении говорится, что повреждений, которые могли бы повлечь обвалы, там нет. Потому жители этих домов смогут вернуться в свои квартиры.

“Выводы же о причинах взрыва в доме сделает Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Экспертиза сейчас продолжается. Работают и правоохранительные органы”, – подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что сейчас активно восстанавливаются документы жителей разрушенного дома.

“Мы должны восстановить людям, прежде всего, паспорта для того, чтобы они смогли как можно быстрее получить материальную компенсацию. Эти средства мы уже выделили – от 50 до 100 тысяч гривен на семью. И готовы их выдать, но для этого необходимы документы”, – пояснил Кличко.

Также он рассказал, что городские власти приняли решение совместно с фондом “Майбутній Київ” предоставить дополнительную материальную помощь наличными пострадавшим от взрыва жителям. По его словам, эти деньги нужны людям на восстановление документов и вещи первой необходимости, пострадавшие уже начали писать заявления и получать средства.

“Что касается нового жилья – предоставить его пообещал президент Украины. И уже выдал 12 сертификатов на квартиры. Другие 28 должны выдать в течение месяца. Городские власти решат вопрос с ремонтом квартир, которые получат пострадавшие жители”, – подытожил городской глава.

Как сообщал “источник”, следствие рассматривает как основную версию причины взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве несоблюдение технологии поверки счетчиков сотрудниками “Киевгаза”.