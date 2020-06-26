“Демонстрация преданности России”: Скибицкий прокомментировал недавние угрозы главарей НВФ “ЛДНР” о “боевой готовности войск”

В мае главари так называемых «ДНР» и «ЛНР» заявляли о приведении «войск» в боевую готовность. Также звучали угрозы о “передвижении” линии разграничения. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий прокомментировал, что означали эти заявления.

По его мнению, все угрозы боевиков следует рассматривать в комплексе.

“С одной стороны, это было своего рода политическое давление на Украину и наших партнеров, а с другой – попытка убедить местное население оккупированных территорий в своей «силе». Отдельным элементом выступает демонстрация преданности России и готовности к более активным боевым действиям. Российские оккупационные администрации проверили систему мобилизации и быстрой переброски подразделений на полигоны с проведением их боевого слаживания. Был отработан весь комплекс мероприятий, которые являются классическими при проверке боевой готовности и приведении подразделений в высшие степени готовности”, – сообщил Вадим Скибицкий в интервью Укринформу.

Он также отметил, что военная разведка и другие разведывательные органы Украины очень внимательно отслеживают действия противника.

“Любые изменения в состоянии боевой готовности, особенно выход войск на полигоны, усиление позиции на линии соприкосновения – это вопрос приоритета в нашей деятельности. Ведется непрерывная работа по выявлению разведывательных признаков, которые свидетельствуют о создании противником группировок войск, которые могут быть особо опасными при наступательных действиях”, – подчеркнул представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины.