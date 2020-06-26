В Одессе пытались поджечь мечеть накануне Дня крымскотатарского флага: фото

Служба безопасности Украины предотвратила попытку неонацистской организации поджечь в Одессе мечеть накануне Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины.

Как сообщает “источник”, об этом говорится на сайте СБУ.

В рамках открытого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что двое неонацистов планировали совершить теракт с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и свержения конституционного строя. В причастности деятельности этой структуры следователи СБУ подозревают представителей спецслужб РФ.

В результате проведенной спецоперации в ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБУ задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога мечети с использованием двух бутылок с зажигательной смесью.

Украинские силовики установили, что один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в РФ.

В ходе проведения личного досмотра и обысков по адресам проживания задержанных правоохранители изъяли средства поджога, мобильные телефоны и записные книжки с доказательствами планирования террористического акта.

Сейчас фигуранты дела задержаны по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Им сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал “источник”, ранее в СБУ заявили о провокациях иностранных спецслужб в Одессе.