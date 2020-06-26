Источники: до конца лета 2020 года главарь “ЛНР” Пасечник может не “усидеть” в своем кресле

Главарь “ЛНР” Леонид Пасечник может лишиться своего “насаженного места” до конца лета 2020 года, если на Донбассе не произойдет обострения военного конфликта.

Об этом сообщают источники “Восточной Правозащитной Группы”.

Как указывается, еще с января 2020 года на временно неподконтрольной территории Луганщины длится внутренней конфликт.

“Причиной конфликта послужило проведение, так называемой угольной реструктуризации и смены ряда лиц, которые курировали сбыт угля и металлолома из шахт ОРЛО. По словам нашего источника, главаря НВФ «ЛНР» Леонида Пасечника могут снять с занимаемой должности, по причине утраты контроля над общественными и политическими процессами в ОРЛО”, – сообщают правозащитники.

Также по имеющейся информации, одна из групп влияния в Кремле, относящаяся к Управлению Президента РФ по приграничному сотрудничеству не довольна работой Леонида Пасечника относительно “интеграционных процессов” ОРЛО с РФ, его политической активностью, а так же постоянными внутренними конфликтами внутри оккупационной администрации (“МГБ” против “народной милиции”, оппозиция “Донских Казаков”, группа влияния бывших регионалов и т.д.).

Еще одной причиной смещения Пасечника с “должности” могут стать протесты шахтёров в ОРЛО и вызванный ими резонанс в СМИ и мировых профсоюзных объединений левого толка.