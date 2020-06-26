В Польше археологи нашли загадочные останки детей с монетами во рту: фото, видео и интересные детали

В Польше, во время исследования массового захоронения 16-17 веков, археологи обнаружили останки детей, которые были похоронены с монетами во рту.

Как сообщает “источник”, соответствующие фото и видео опубликованы на Facebook-странице “Arkadia Firma Archeologiczna”.

В прошлом году рабочие во время строительства дороги наткнулись на несколько человеческих останков. Позднее, проведя раскопки в том месте, археологи обнаружили 115 тел. Около 70−80% всех захоронений – дети, при чем многие из них были погребены с монетами во рту.

По словам археологов, этот обычай проистекает из старой дохристианской традиции под названием Обол Харона. Этот обычай связан с древними греками и римлянами. Раньше люди давали своеобразную плату или взятку Харону, которой перевозил душу умершего через реку, отделяющую мир живых и мертвых.

Большая часть монет, найденных во рту детей, датируется правлением Сигизмунда III Вазы, который был монархом Польши между 1587 и 1632 годами. Также были обнаружены монеты времен правления Иоанна II Казимира Васы, который был королем Польши и Великим Князем Литовским с 1648 до 1668 года.

Археологи занимаются выяснением того, что было на этом месте ранее.

“Мы знаем из источников, что во время визита епископов Кракова в 1604 году в эти места, тут уже была большая приходская церковь с садом, домом священника, школой и кладбищем“, – говорят они.

Не исключено, что участок, где обнаружены останки детей, был частью этого кладбища, предназначенного для детей. Все найденные тела будут изучены антропологами, а затем перезахоронены в местной приходской церкви.

Как сообщал “источник”, ранее археологи нашли возможное место упокоения египетской царицы Клеопатры, эту загадку не могли разгадать более 2000 лет.