Неизвестные уничтожили палаточный городок возле мэрии Киева: фото и видео

Под Киевской городской государственной администрацией в ночь на 26 июня неизвестны разгромили палаточный городок, который установили протестующие, вложившие деньги в строительство квартир.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой страницу “Все недострои Банк “Аркада” в Facebook.

На инцидент пожаловались инвесторы банка “Аркада”, которые инвестировали деньги в квартиры банка, но несколько лет не могут их получить.

“Сегодня в два ночи на палаточный городок под КГГА было совершено нападение неизвестными лицами (6 человек). В это время в палаточном городке находились 6 представителей объединения инвесторов банка “Аркада”. Пострадавших нет. Детали уточняются. Сейчас на месте работает полиция”, – пишут активисты.

Отмечают, что сломаны каркасы палаток, порваны тенты, пополам сломаны удочки к флагам, разбросаны карематы, спальники и баннеры.

Как сообщал “источник”, 23 июня в Киеве медики устроили акцию протеста под стенами мэрии.