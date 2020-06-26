Рубил собак топором: в Киеве произошло жуткое ЧП с агрессивными животными, видео

В Киеве на Воскресенских садах 21 июня возникла драка между двумя крупными собаками. Один из хозяев, применил топор, защищая своего питомца.

Как сообщает “источник”, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале “Киев Оперативный”.

“На Воскресенских садах 21.06.2020 сцепились две собаки. Тогда один из хозяев просто взял топор и начал рубить собаку-оппонента“, – сказано в публикации.

Пес получил большие и глубокие раны.

Как сообщал “источник”, в селе Ивоновка Винницкой области возле магазина мужчина убил собаку, приготовил ее дома и накормил семью, в том числе, несовершеннолетнего сына. 3 июня суд вынес ему приговор за убийство животного.

Также сообщалось, что в Харькове жестоко отомстили живодеру, который убил маленького соседского котенка, выбросив из окна пятого этажа.