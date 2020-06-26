“Нет” значит “да”: путинский референдум высмеяли меткой карикатурой

Российский художник-карикатурист Сергей Елкин высмеял меткой карикатурой референдум в России о внесении изменений в Конституцию страны.

Как сообщает “источник”, соответствующая карикатура размещена на “Радио Свобода”.

На картинке изображен голосующий мужчина, бросающий в урну для голосования бюллетень со словом “Нет”, однако сама урна изготовлена в форме больших букв “ДА”.

Елкин намекает, что как бы ни проголосовали граждане РФ на референдуме, объявленный результат все равно покажет “всенародную поддержку” изменений в Конституцию.

Президент России Владимир Путин назначил на 1 июля голосование по изменениям в Конституцию РФ, которые фактически позволят ему остаться у власти до 2036 года.

20 января нынешнего года Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию. Речь идет о расширении полномочий парламента и новых критериях в отношении кандидатов в президенты РФ.

Сам Путин заявил, что якобы не поддерживает идею убрать ограничение числа сроков полномочий президента РФ, но заявил, что президентские сроки могут быть обнулены, если соответствующую поправку поддержит Конституционный суд.

Референдум по изменениям в Конституцию изначально планировали провести 22 апреля, но из-за пандемии перенесли на 1 июля.

Как сообщал “источник”, 15 января Путин выступил с ежегодным посланием Совету Федерации. Среди главных тезисов были предложения об изменении Конституции РФ.