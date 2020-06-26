Бывшая жена Элтона Джона подала на певца в суд

Бывшая жена Элтона Джона Рената Блауэл подала в суд, чтобы добиться судебного запрета против 73-летнего певца. Суть ее претензий не раскрывается, но судебный запрет часто используют в случаях, связанных с вопросами конфиденциальности. Например, 67-летняя Блауэл могла бы таким образом предотвратить публикацию материалов, в которых упоминается ее имя.

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Адвокат Блауэл подтвердил изданию The Guardian, что документы уже в суде, но они надеются, что вопрос получится решить “по-дружески”. Уточнить характер судебного запрета он отказался.

О звукорежиссере Ренате Блауэл стали чаще говорить после выхода биографического фильма “Рокетмен” в 2019 году. Она познакомилась с Элтоном Джоном в 1983 году во время работы над альбомом Too Low for Zero. Пара провела вместе гастроли в Австралии и сыграла свадьбу 14 февраля 1984 года. Через 4 года супруги развелись, и в том же году музыкант открыто заявил о том, что он гей.

В 2008 году в интервью The Australian Элтон Джон признался, что женитьбой пытался спастись от наркомании и алкоголизма.

“Наркоман думает так: “У меня было достаточно парней, и это не сделало меня счастливым, поэтому у меня будет жена – это все изменит”. И я любил Ренату. Она отличная девушка. Я действительно, очень любил ее. Но, вы знаете… это одна из вещей, о которых я больше всего сожалею в своей жизни, что причинил ей боль”, – сказал он.

В 2014 году Элтон Джон вышел замуж за своего давнего партнера Дэвида Ферниша. Сегодня они воспитывают двоих сыновей, 9-летнего Захарию и 7-летнего Элайджу.