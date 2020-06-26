В Киеве парочка по-крупному ограбила аптеку: фото подозреваемых

В Киеве разыскивают мужчину и женщину, которые ограбили столичную аптеку.

Как пишет “источник”, об этом сообщает “Киев Оперативный” на своей странице в Facebook.

Еще 20 июня парочка украла товара на более, чем на 8 тысяч гривен. Все произошло в аптеке “Белая Ромашка”, что по проспекту Степана Бандеры, 36, в ТРЦ “Blockbuster Mall”.

В группе просят всех, кто их видел или знает, сразу сообщать администраторам.

Как писал “источник”, в ночь на 23 июня в Киеве злоумышленник обокрал кофейню. Преступник забрал с заведения кофемолку, кассу, планшет, стул, темпер, кофе и другие вещи.