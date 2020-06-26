Под Львовом скандальный хирург влип в историю с ветераном АТО: все подробности

В городе Жидачев Львовской области хирург районной больницы не оказал медицинскую помощь ветерану АТО.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Факты”.

Этот же хирург три года назад не заметил заворот кишок у 12-летнего ребенка. Тогда мальчик, которому не сделали рентген, умер. После того случая на время следствия хирурга отстраняли от работы, однако недавно он вновь вернулся в больницу. И тут же попал в новый скандал.

Жена ветерана АТО Дениса Гайды Инна написала в Facebook, что ее муж приехал в Жидачевскую районную больницу с раной руки. Туда попала инфекция, рука начала гноиться и отекать. В регистратуре мужчину направили к хирургу.

“Мы рассказали ему, что в выходные рана начала очень быстро увеличиваться и мы советовались по телефону с семейным врачом, какие лекарства нам принимать до того момента, как сможем попасть в поликлинику. На что хирург ответил, что он ничего нам делать не будет“, – отметила женщина.

Хирург сказал, что “ваш семейный врач за вас получает деньги. А мне что с того?”.

Он добавил, что рану должна осмотреть именно семейный врач.

Семейный врач находилась в отпуске, в результате рану мужчины осмотрела сотрудница государственной аптеки, так как в райцентре больше не к кому было обратиться.

После появления в соцсетях информации о произошедшем другие жители Жидачева также стали жаловаться на этого хирурга.

За инцидент с неоказанием помощи ветерану АТО хирургу вынесли выговор. Но он продолжает работать. В Жидачевской центральной районной больнице сообщили, что срок действия старого постановления об отстранении хирурга от работы истек, а другого постановления суда не было.

“Мне известно об уголовном производстве, которое сейчас рассматривается в суде (по неоказанию помощи ветерану АТО). Но возвращение хирурга на работу совершенно законно“, – сказала директор больницы Людмила Яремцьо.

Как сообщал “источник”, ранее в Сумской области 45-летняя женщина умерла из-за халатности врачей.